Ucraina il guitto Zelensky mette al bando la chiesa ortodossa legata a Mosca | e questo sarebbe l' eroe della libertà?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) È stata diffusa la notizia dai principali e più venduti quotidiani nazionali ed europei: il, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, ha messo allain quanto vicina alla Russia di Putin. A dire il vero, la notizia non ci sorprende nemm