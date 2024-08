Tutto chiede salvezza | dal 26 settembre la seconda stagione su Netflix

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladi, prodotta da Picomedia e diretta da Francesco Bruni, si mostra nelle prime immagini video, in attesa di debuttare suil prossimo 26. I personaggi incontrati, conosciuti e amati nella primastanno per tornare; a loro si aggiungono nuovi compagni di viaggio e di vita dentro e fuori le mura della clinica Villa San Francesco. DI cosa parlano i nuovi episodi di? Nei 5 episodi della, un cammino lungo 5 settimane in cui i protagonisti si troveranno a dover affrontare nuove sfide, ad intrecciare nuove relazioni, a fare i conti con il proprio passato, a vivere al meglio il presente e a prepararsi per il futuro. I primi due episodi saranno proiettati in anteprima a Milano a Fuoricinema 2024 l’8