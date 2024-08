Tragico impatto sulla A2 morta una bambina di 7 anni di Messina | ci sono anche 5 feriti È accaduto a Sala Consilina Nell' incidente coinvolta anche una famiglia calabrese

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 agosto 2024) E’ di un morto e cinqueil bilancio delavvenuto all’alba di quest’oggi sull'A2 del Mediterraneo, corsia nord, qualche chilometro prima dello svincolo di, nel Salernitano . A perdere la vita una bimba di 7diche viaggiava a bordo di una auto insieme al fratellino ed ai genitori rimastiloro. L’auto, per cause in corso di accertamento,