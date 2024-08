Tragedia sulla Salerno-Reggio Calabria | bimba di 7 anni perde la vita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)di 7la. In gravi condizioni altre 5 persone, questa mattina all’altezza dello svincolo per Sala Consilina si è consumata unache ha portato via laa una bambina di soli 7. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, impegnata nelle indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto, sarebbero state coinvolte almeno due autovetture. Nell’impatto sono rimaste ferite anche le due persone che erano a bordo dell’altra vettura, una coppia di calabresi. Are launa bambina di 7, originaria di Messina, che viaggiava a bordo di una delle auto insieme ai genitori e al fratellino. Trasportata in urgenza all’ospedale di Polla, è deceduta poco dopo per le gravi ferite riportate. Quest’ultimo, insieme agli adulti, è rimasto ferito.