Traffico Roma del 23-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione non molto ilsulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare prudenza su via Cristoforo Colombo per un incidente avvenuto all’altezza di viale della Civiltà del Lavoro possibili rallentamenti incidente anche su via di Grotta Perfetta nei pressi di viale Erminio Spalla ricordiamo poi lavori lungo la tangenziale che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni per cui tutto ilche proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo per Lo Scalo di San Lorenzo la riapertura È programmata per il prossimo 2 settembre per quanto riguarda il trasporto pubblico la linea a della metropolitana è in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina E così sarà fino a tutto il 25 di agosto tratta termini Battistini e quindi ...