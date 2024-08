Traffico Roma del 23-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità giornata di potature in via Galvani chiusa altra via Franklin e via zabaglia sono deviata e 6 linee di bus e tra queste 83170 e 719 a Palmarola deviata la linea 998 per lavori e chiusure in Corso su via Inzago di notte cambia percorso la n 913 a partire da lunedì 26 agosto la tratta della metro a tra termini e Battistini tornerà a essere operativa per i viaggiatori dopo la chiusura per i lavori dal 10 al 25 agosto in via Archimedemodificato per la rottura di una conduttura idrica In collaborazione con Luce Verde infomobilità