Traffico Roma del 23-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto si mantiene a scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della capitale ricordiamo i lavori lungo la tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni la riapertura è prevista per il prossimo 2 settembre trasporto pubblico la linea della metropolitana in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina Fino al prossimo 25 agosto in sostituzione attivata la linea bus Enea sei ancora sulla linea ricordiamo che la stazione di Furio Camillo è chiusa l’utenza per manutenzione per cui vieni vi transitano senza fermare la riapertura prevista i primi giorni di novembre per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.