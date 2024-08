Traffico Roma del 23-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ha trovato questo primo appuntamento della giornata con un informazione sulla viabilità ilTutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolari Ricordami lavori lungo via del Foro Italico tratto della tangenziale riduzione della sede stradale tra le uscite Salaria e Tor di Quinto nelle due direzioni raccomandiamo tutte le attenzioni del caso proteggono anche i lavori sulla stessa tangenziale che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione di San Giovanni per cui tutto ilche proviene dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo San Lorenzo Verano deviazioni con di lungo viale dello Scalo di San Lorenzo apertura programmata per il prossimo 2 di settembre al Prenestino via Ettore ...