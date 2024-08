Tottenham Hotspur – Everton – pronostico e possibili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024) Entrambe intenzionate a rimediare agli errori della prima settimana di Premier League,edsi affrontano sabato 24 agosto pomeriggio nel nord di Londra.I Lilywhites non sono riusciti a sfruttare al meglio il loro dominio iniziale nel pareggio per 1-1 con il neo-promosso Leicester City lunedì, mentre i Toffees sono stati fatti a pezzi nella sconfitta casalinga per 3-0 contro il Brighton & Hove Albion.