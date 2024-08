Sorpresi alla guida di auto rubata | due ragazzi nei guai

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) I Carabinieri della Stazione di Avella, nel corso della mattinata odierna, hanno deferito alle competentirità, due, ritenuti responsabile di ricettazione. In particolare, nella decorsa notte, durante un servizio di prevenzione di reati di genere, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un'vettura, risultata essere di proprietà di un 70enne di Avellino e condotta da un 22enne, con a bordo un ragazzo non ancora maggiorenne. Gli stessi, su specifica richiesta dei militari, non sono riusciti a giustificare il regolare possesso del veicolo. Inoltre il conducente è risultato sprovvisto di patente die pertanto anche sanzionato per violazione dell'art. 116 del Codice della Strada.