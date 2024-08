Sondaggi? Non è vero quello che dite Trump smonta le balle su Kamala in diretta tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) A spegnere l'entusiasmo dei dem ci pensa Donaldche replicando alla domanda della conduttrice di Fox News al termine dell'intervento diHarris alla convention di Chicago ha detto: "Lei non sta avendo successo, io sto avendo successo", ha tuonato il tycoon che ha aggiunto: "Sto andando alla grande con il voto ispanico, con gli uomini afroamericani e con le donne perché le donne vogliono sicurezza". Insomma, la rimonta neifatta dai democratici dopo la candidatura della vice presidente non sembra in alcun modo spaventare l'ex presidente americano. Per, infatti, "è solo nei vostri occhi che sta avendo successo - ha aggiunto il tycoon riferendosi ai giornalisti in generale - noi stiamo andando molto bene nei". Intanto, iche danno in testaHarris sembrano davaverla resa sicura della sua vittoria.