Softball | Porta Mortara giocherà la finale per il terzo posto in European Cup 2024

(Di venerdì 23 agosto 2024) In ogni caso,avrà dei bei ricordi di questaCup. E li avrà perché ci si sarà tuffata con entusiasmo fino alla fine, tanto da rendersi in grado di giocare laper il 3° e 4°. La squadra che ospita a Novara la manifestazione riesce a guadagnarsi, insomma, un altro momento felice. Alla mattina, nettissimo 7-1 nei confronti delle danesi Amager Vikings. Nel quarto inning sono il doppio di Canzi (da un punto) e i singoli da 1 RBI di Deri e da 2 di Treccani a mettere in chiaro le cose in formato 4-0, mentre nel sesto colpisce D’Amico con la volata di sacrificio. Poco dopo su errore difensivo vanno a segno Romanò e Anselmi per il 7-0; punto della bandiera per le Vikings di Cruz su una combinazione di base rubata ed errore della difesa di casa. Non cambia poi di molto il destino anche quando arriva il nettissimo 0-11 contro le croate del Princ Zagabria.