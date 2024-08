Sinner via da staff fisioterapista e preparatore atletico dopo caso Clostebol

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Umberto Ferrara e Giacomo Naldi non fanno più parte del team del tennista IlGiacomo Naldi e ilUmberto Ferrara non fanno più parte del team di Jannik. A confermarlo all'Adnkronos è un portavoce del numero uno al mondo che in questi giorni sarà impegnato all'Us Open che spiega che Naldi