Sinner | Sono un giocatore pulito pronto per US Open

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – “Non ho fatto niente di male,un”. Jannikprova a lasciarsi alle spalle il caso Clostebol. Il numero 1 del mondo parla in conferenza stampa oggi a New York in vista dell’inizio dell’US, che si apre lunedì 26 agosto. L’azzurro risponde alle domande sul caso di doping che l’ha coinvolto: positivo in primavera a due controlli,non è stato squalificato perché ha dimostrato che la positività è stata provocata da una contaminazione accidentale. “Non è il modo ideale per arrivare ad un torneo dello Slam ma ho già giocato pensando a questa situazione e le cose nonandate male.stato assolto e questo mi dà un grande sollievo dopo un processo di diversi mesi. La preparazione per l’USnon è stata la migliore possibile. I tempi del processolegati alle regole della Wada e dell’Itia.