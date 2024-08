Sinner licenzia preparatore atletico Ferrara e fisioterapista Naldi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago. (askanews) – Jannikhato ilGiacomoe ilUmbertodopo la ‘leggerezza’ del caso Clostebol. La decisione era nell’aria, visto che il n.1 del mondo altoatesino aveva già annunciato che i due ormai ex collaboratori non avrebbero fatto parte dello staff diagli US Open, attesissima prova dello Slam. A confermarlo ufficialmente era stato il coach Darren Cahill: “A New York ci saremo soltanto io e Simone Vagnozzi, i suoi tennis coach, e lo supporteremo”. L'articoloproviene da Ildenaro.it.