Sinner attesa la prima conferenza stampa dopo il caso doping

(Di venerdì 23 agosto 2024) New York, 23 agosto 2024 – Cresce l’per ladi Jannikile la relativa assoluzione. Soprattuttola notizia del licenziamento del fisioterapista Giacomo Naldi e del preparatore atletico Umberto Ferrara, rei di aver causato la contaminazione indiretta da Clostebol. "Ci siamo separati e auguriamo loro buona fortuna", ha annunciato l’ufficiodel tennista altoatesino. L’azzurro numero 1 al mondo scenderà in campo per gli US Open (l’esordio martedì 27 agosto), ma le polemiche che lo hanno coinvolto in questi giorni rischiano di far passare in secondo piano l’aspetto sportivo anche se per il suo allenatore Darren Cahill “resta il favorito” per la vittoria del torneo.