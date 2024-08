Si introduce in hotel e tenta di uccidere il compagno dalla ex | arrestato 25enne a Giugliano

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) I Carabinieri di Varcaturo hannoundi origini cubane, gravemente sospettato di averto diun 35enne italiano lo scorso luglio in una camera d’albergo ain Campania.diildella ex,L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari L'articolo Siindiilex:Teleclubitalia.