Sfida accettata per l' attuale vicepresidente che vuole essere la prima donna a guidare gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chicago, 23 ago. (askanews) – Kamala Harris ha accettato, in un discorso che ha infiammato la platea cella Convention democratica di Chicago, la nomination come candidata alla presidenza degli. «A nome di tutti coloro la cui storia potrebbescritta solo nella più grande nazione sulla Terra, io accetto la vostra nomination per la presidenza deglid’America», ha detto l’