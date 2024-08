Serata a Bologna per Alessandra Matteuzzi la sorella | Sei sempre con me Il caldo abbraccio di Piazza Dalla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 –Lucioomaggia, la abbraccia, ricordando anche tutte le altre vittime di femminicidio. È gremita la Tettoia Nervi, poco distante da casa di ‘Ale’, luogo in cui Giovanni Padovani l’ha uccisa, senza pietà, due anni fa. Ma oravive nel cuore di chi l’ha vista morire per mano di chi diceva di amarla. E rivive, nell’evento di ricordo, con un video che proietta l’anima di, foto e scatti della sua vita spezzata. “Maè con me, lo è- racconta con la voce spezzata laStefania, che sta portando avanti la battaglia legale per ottenere piena giustizia -. Indosso i suoi vestiti, me la porto dentro, la sento dentro ovunque vada. Voglio continuare a portare avanti tutto ciò che la ricorda”.