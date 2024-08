Segregata per anni in casa dal compagno senza cibo e acqua | arrestato a Caserta un rumeno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024)perinnemmeno poter mangiare, dal, un 34enneche è statodalla polizia disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. È accusato di sequestro di persona, riduzione in schiavitù ed estorsione.e costretta a fare l’elemosina Nel settembre 2017, l’uomo ha sequestrato la sua ex compagna, una connazionale 36enne: ha trascinato la donna nella sua autovettura, intimandole di non gridare e di non attirare l’attenzione. Immediatamente dopo, la vittima è stata condotta, contro la sua volontà, a Curti (provincia di), dove, almeno fino al marzo 2023, è stata ridotta in stato di schiavitù.