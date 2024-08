Schianto tra due auto morta una bimba | l' incidente sull' autostrada nei giorni del controesodo

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una bambina di 7 anni di Messina ha perso la vita in unstradale avvenuto questa mattina lungo l'strada A2 del Mediterraneo nel tratto tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione Salerno. Per cause da accertare, duevetture si sono scontrate qualche chilometro prima