Schianto assassino Marco non ce l’ha fatta | se n’è andato così

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ha avuto conseguenze tragiche l’incidente in monopattino di Ferragosto. Il 47enne faentinoBartoli ha perso la vita in seguito ai traumi riportati nei giorni scorsi. Era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dove era stato trasportato con codice di massima gravità in elicottero in seguito a una caduta nei pressi del supermercato In’s di Faenza, in via Lanzoni. Lascia la moglie Manuela e due figli. La sua stessa consorte aveva lanciato un appello online per individuare la persona che, trovando il marito privo di coscienza vicino al monopattino, si era adoperata per chiamare i soccorsi. E invitava tutti a pregare per la guarigione del marito, le cui condizioni erano parse molto gravi sin dal primo momento. L'articolonon ce: se n’èproviene da The Social Post.