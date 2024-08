Santo di oggi 23 agosto Santa Rosa da Lima | si sacrificò per le popolazioni del Nuovo Mondo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi23da, mistica peruviana che offrì la sua vita per la conversione delledel continente americano.daspese la sua vita in oblazione a Dio per la salvezza della sua anima e per la conversione delledel continente americano, il cosiddetto L'articolodi23da: siper ledelproviene da La Luce di Maria.