Sangiuliano | Ci sono giornalisti poliziotti che vigilano sul politicamente corretto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2024 “Non dover confondere le fake news con le opinioni dissenzienti. Alain de Benoist parla diche dicono che questa cosa non la puoi dire perché non ècorretta. In Italia il partito più forte è il partito unico del”, lo ha detto il Ministro della Cultura Gennaroal Meeting di Rimini. Courtesy Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev