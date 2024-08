Salerno incidente in Autostrada A2 | morta una bambina di 7 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unadi 7ha perso la vita in unstradale avvenuto questa mattina lungo l'A2 del Mediterraneo nel tratto tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione. Per cause da accertare, due autovetture si sono scontrate e, nell'impatto, la bimba, che viaggiava con la famiglia, ha perso la vita. Feriti anche gli altri occupanti, trasportati in ospedale. Sul luogo dell'è intervenuta la Polizia stradale di Sala Consilina. Nell'ci sono anche cinque persone ferite. Stando a quanto si apprende, i feriti, tra cui vi sarebbe anche il fratellino della bimba, sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Polla. L'impatto è avvenuto tra un'utilitaria rossa e un'altra vettura nera. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno estratto le persone dall'abitacolo.