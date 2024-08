Salasso per la scuola la spesa per il corredo sale del 15%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sta per abbattersi sulle famiglie italiane la consueta stangata di settembre legata all'acquisto di libri e materiali scolastico per alunni e studenti. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.