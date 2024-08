Sabotaggio o affondamento? A oggi tutto è possibileNaufragio dello yacht parla il progettista Cossutti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Il naufragio di lusso Bayesian, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 agosto, continua ad essere avvolto dal mistero. Da un lato il tracciato Ais fornito ha fornito nuovi elementi per ricostruire la possibile dinamica della tragedia nella quale hanno perso la vita sei persone, tra cui il magnate Mike Lynch e sua figlia Hannah: l'imbarcazione è stata colpita dal maltempo alle 3:50, ha perso l'ancoraggio ed è stata senza controllo per 360 metri fino ad affondare alle 4:06. Dall'altro lato, però, ci si continua a domandare come abbia fatto un'imponente barca di lusso ad essere risucchiata dalle acque del Mediterraneo senza che nessuno a bordo (salvo i sopravvissuti, ovviamente) abbia potuto fronteggiare la tromba d'aria marina che ha colpito lo yacht.