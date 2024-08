Sabatini sul MERCATO | Io ho molti DUBBI nei confronti di QUELLO SCAMBIO tra queste due squadre

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024)OSO: «Il Milan fa un favore alla Juve dando Kalulu in prestito». Le DICHIARAZIONI sullodiSandro, su Calcio.com, ha parlato della trattativa tra il Milan e la Juventus per Pierre Kalulu. PAROLE – «Il Milan fa un favore alla Juve dando Kalulu in prestito senza obbligo di riscatto. Quasi gratis, insomma: perché? La risposta non arriva dalla