Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tutto pronto per il parto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)sono pronti ad accogliere la loro bambina, la prima figlia della coppia. Quando nascerà?sono pronti ad accogliere la loro bambina, èper il. Presto la coppia nata al Grande Fratello Vip 5 vivrà l’emozione più bella, quella appunto di diventare genitori della loro primogenita. Era marzo quando la coppia con un bellissimo video sui social diede l’annuncio dell’arrivo della bimba.rirà, come ha annunciato lei stessa, nella prima settimana di settembre. Le sue parole sui social: “La nostra data presuntaè il 6 settembre, quindi in teoria agosto, settembre, potrebbe nascere un po’ prima, un po’ dopo, ma al massimo a settembre”. In queste ore l’ex gieffina ha anche spiegato come si sta organizzando per ilin ospedale.