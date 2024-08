Roberto Speranza in gita da Kamala e la tirannia dell’oggi pomeriggio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sisifo trascorreva giornate costruttive e rilassanti, in confronto a noialtri che ci ostiniamo a cercare di capire e spiegare cosa succede in un secolo completamente privo di memoria storica, in cui non solo i ventenni – che almeno hanno giustificazioni biologiche – ma anche i miei coetanei sono convinti che il mondo sia cominciato nel momento in cui si sono aperti un profilo social.