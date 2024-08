Riasfaltatura strade i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Da lunedì 26 agosto sono previsti, nella fascia oraria dalle 21 alle 6, ididelle seguenti: viale Farini, rotonda Farini, via Guidone, via De Gasperi e via Nullo Baldini. Per quanto riguarda iin via Nullo Baldini, che sarà chiusa al traffico, i veicoli provenienti da via Augusta potranno proseguire diritto in via Santa Teresa oppure svoltare a destra in via De Gasperi per poi proseguire in via Guerrini; quelli provenienti da via Santa Teresa dovranno svoltare a sinistra in via De Gasperi per poi proseguire in via Guerrini. Per tutte le altreinteressate le deviazioni non comporteranno particolari disagi e saranno segnalate sul posto. L’ultimazione delle lavorazioni, compreso il ripasso della segnaletica orizzontale, è prevista, meteo e imprevisti permettendo, entro l’ultima settimana di settembre.