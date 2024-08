Questione Osimhen la SSC Napoli ha proposto un rinnovo fino al 2030 | la risposta del nigeriano

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il calciomercato estivo si avvia verso la conclusione e laè ancora in alto mare. La dirigenza partenopea non riesce a trovare una soluzione per l’attaccantee, per questo, secondo quanto rivelato dall’opinionista Massimo Sparnelli ai microfoni di calcio24.it, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto al bomber azzurro un nuovo contratto L'articolo, la SSChaunal: ladel