Quando si gioca Sinner-McDonald US Open 2024 | definito l’orario programma in chiaro tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Può cominciare ufficialmente il conto alla rovescia in vista del ritorno in campo di Jannikdopo la bufera per il caso doping che lo ha riguardato negli ultimi giorni. Quest’oggi è stato già pubblicato infatti l’ordine di gioco di lunedì 26 e martedì 27 agosto, in cui sono previsti tutti i match di primo turno del tabellone maschile e femminile degli US. Il numero 1 del mondo inizierà il suo percorso sul cemento di Flushing Meadows nella sessione diurna del 27 agosto contro il padrone di casa statunitense Mackenzie, in una situazione psicologica sicuramente non facile con tutto da perdere ed in un ambiente potenzialmente ostico sugli spalti (soprattutto per la presenza di untore americano dall’altra parte della rete).