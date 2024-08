Probabili formazioni Cagliari-Como seconda giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ledi, match delladi/25 in programma lunedì 26 agosto alle 18.30. Secondo appuntamento casalingo in altrettante partite per i sardi, che dopo la sfida contro la Roma incontrano ora i neopromossi lariani, reduci dall’esordio sul campo della Juventus. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Cesc Fabregas. Ledi(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Ballottaggi: – Indisponibili: Viola, Mina Squalificati: –(4-4-2): Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. Ballottaggi: – Indisponibili: Varane, Baselli Squalificati: –/25 SportFace.