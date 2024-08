Porto Record | Conceicao fuori dai convocati imminente la cessione alla Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il nome di Francisconon figura tra idelper la partita contro il Rio Ave, in programma domani alle ore 18.00. Secondo quanto riporta il portale lusitano, il motivo della sua esclusione sarebbe la, che viene definita come. Il figlio d’arte ha un contratto in essere con i Dragoes fino al 2029, ma sarebbe pronto a fare le valigie per trasferirsi a Torinocorte di Thiago Motta.: “daila” SportFace.