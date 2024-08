Poliziotti rimandano a casa una donna vittima di violenza per tre volte | Torni più tardi per la denuncia In due sotto inchiesta a Trani

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chiuse le indagini preliminari dopo l’esposto di unain allarme perché l’ex marito aveva violato il divieto di avvicinamento e che a Corato, in provincia di Bari, era stata invitata a presentarsi in un altro momento in tre diverse occasioni invece di procedere con urgenza