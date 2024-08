Picerno-Avellino sold out lo stadio Donato Curcio

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’U.S.1912 rende noto che, in vista della garaprevista per domenica 25 agosto 2024 alle ore 18:00, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita presso lo” di.A garanzia dell’ordine pubblico e per non