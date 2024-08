Pescatore 74enne precipita in dirupo e muore nel Verbano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 23 agosto 2024) È stato trovato morto in fondo ad una vallata undi Falmenta, piccolo borgo in Val Cannobina, nell'alto, di cui si erano perse le tracce. Il protocollo per la ricerca di persone scomparse era scattato attorno alle 21 di giovedì sera. A dare l'allarme i familiari dell'uomo dopo che questi non aveva fatto ritorno a casa. Prima di individuare il cadavere i volontari del Soccorso alpino della stazione Valgrande con i finanzieri del Sagf di Domodossola hanno trovato la canna da pesca che l'uomo aveva portato con sé. Ilera uscito di casa dicendo di voler andare a pescare. Avrebbe dovuto compiere il percorso che collega Falmenta con la vicina località di Crealla. Ed è lungo questo tragitto che ha trovato la morte: secondo quanto ricostruito avrebbe compiuto un volo di diverse decine di metri, che gli è risultato fatale.