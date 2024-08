Perché rileggere Le notti di Salem di Stephen King adesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lediè uno dei romanzi più adattati di. Fino a oggi, però, solo per la tv (con due opere omonime del 1979 e del 1986 con David Soul di Starsky & Hutch e Rob Lowe, ma anche Chapelwaite, con Adam Brody, spostata in un'epoca più lontana). La novità è che sta per diventare un film come è già accaduto per altri cult del maestro del terrore come Misery non deve morire, It, Carrie - Lo sguardo di Satana e Shining. Le storie disono state trasportate su altri media spesso e volentieri, a un ritmo abbastanza costante, ma negli ultimi anni si è assistito quasi a un “rinascimento” del sotto-genere che risponde al suo nome, con un numero sempre maggiore di adattamenti in arrivo tanto nei cinema quanto direttamente in streaming.