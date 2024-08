Perché l’esito dei negoziati per la tregua tra Israele e Hamas segnerà il futuro dell’Iran in Medioriente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Anche se le notizie che arrivano dal tavolo negoziale di Doha, in Qatar, sembrano allontanare le possibilità di un'intesa traper un cessate il fuoco permanente, unanel breve periodo avrebbe come effetto principale quello di evitare un'escalation del conflitto, che coinvolga in primis l'Iran.