Perchè l’endorsement di Leon Panetta che cita Reagan aiuta Kamala Harris

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quello diè un nome di altissimo spessore nel mondo della difesa e della sicurezza degli Stati Uniti. In quanto veterano (come lui stesso ricorda), membro del Congresso, segretario alla Difesa e direttore della Central Intelligence Agency, l’esponente italo-americano ha avuto modo di toccare con mano pressoché ogni aspetto di questa specifica dimensione. E la sua profonda esperienza è stata al centro del suo intervento alla convention del Partito Democratico che ha designato ufficialmentecome la candidata contrapposta a Donald Trump nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Parlando dal palco,ha fornita una visione omincomprensiva sui punti cardine della linea che la presidenzadovrebbe seguire in ambito di politica estera e di difesa.