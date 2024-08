Pensioni anticipate l’ultima ipotesi del governo per Quota 41 | no al limite d’età ma solo per alcuni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilè a lavoro per41, la misura che consentirebbe di andare in pensione con 41 anni di contributi, senza limiti d'età. Ma non per tutti: tra i requisiti al vaglio dei tecnici ci sarebbe il vincolo di almeno un anno di versamenti entro i 19 anni. Vediamo di cosa si tratta.