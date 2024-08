Pensavate di avere i pidocchi inguinali? E invece no

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dispiace deludere. Alcuni sono convinti diè una semplice allergia, chi ha ilo non dorme la notte. Non lo stani più. L’unica è il petrolio; spennellare il pube con la benzina. Lo fai secco, ma ti intossichi anche te. Quindi non so se conviene. Forse vale la pena tenerli ed esibirli. Nel mio caso ho rischiato, usando un derivato della benzina. Stesi, però sono saltato in terra anche io. Poi dopo è passata la sbronza. Adesso, prima di saltarmi addosso ci pensano perché sanno che non ho scrupoli. Loro vanno a prendere quelli timorosi che dicono: “No, la benzina fa male, mi intossico”. Tempo un secondo: impestati. Loro mettevano giù le uova, poi impestavano tutto l’ufficio.