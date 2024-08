Pd | al via la festa dell' Unità Schlein ' facciamo vincere il cambiamento'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago (Adnkronos) - "Ladi quest'anno si svolge alla vigilia di una stagione densa di sfide non solo nazionali ma anche locali: si voterà in Liguria e Umbria, regioni in cui ci sono tutte le condizioni per archiviare le disastrose esperienzea destra e faril, e in Emilia Romagna, dove dopo il lavoro straordinario di Stefano Bonaccini, sosteniamo Michele de Pascale per proporre con tutta la coalizione un progetto di innovazione e buon governo". Lo scrive la segretaria del Pd Ellynel messaggio di presentazionenazionale, che prende il via oggi a Reggio Emilia per chiudere l'8 settembre.