Paura in casa Lazio | Pellegrini coinvolto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lasi prepara per la partita di campionato contro l’Udinese ma le ultime ore sono state condizionate da un episodio fuori dal campo. Il calciatore Lucaè rimasto vittima di un. Per cause ancora da chiarire, la Smart su cui viaggiava il calciatore si è ribaltata alle porte di Roma. Il calciatore, che si stava recando all’allenamento, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo. Il comunicato della“La S.S.rende noto che il calciatore Lucaquesta mattina è statoin unalle porte di Roma. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando”, si legge sul sito.