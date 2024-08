Parma Milan Morata PARTE con la squadra | il MOTIVO della scelta dell’attaccante rossonero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alvaro, centravanti del, sarà presente da spettatore alla sfida contro ilin Serie A Alvarosarà presenta alla sfida. Naturalmente non si tratta di un recupero miracoloso, anche perché l’infortunio lo terrà fuori dal campo per altre due settimane. La, come riporta Sky Sport, è dovuta alla volontà di stare