Pakistani zero soluzioni dal Comune

(Di venerdì 23 agosto 2024) "La maggioranza non solo respinge le nostre proposte, ma non cercandoha creato l’attuale situazione in cui 90 persone vagano per la città, in attesa di essere presi in carico prima dalla questura e poi dalla prefettura. Oggi l’accoglienza nella nostra città è tutta sulle spalle del volontariato laico e cattolico". È quanto afferma in una nota il gruppo consiliare del Pd in consiglio comunale, sottolineando che "dal 2022 ad oggi nulla è sostanzialmente cambiato! Giovani uominie afgani che arrivano dalla rotta balcanica, si riversano su Siena per fare richiesta di asilo e la città si dimostra impreparata a gestire questo fenomeno migratorio". Il Pd ricorda che "la questura in questi anni ha fatto indagini per verificare che dietro questo movimento di persone, anomalo per Siena, non ci fossero fenomeni criminali.