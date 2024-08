Oroscopo Branko oggi venerdì 23 agosto 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi23? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi23: Ariete Cari Ariete, potreste ricevere proposte interessanti che vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre capacità. In amore è tempo di lasciarsi andare e vivere appieno i sentimenti, senza paura di mostrare magari un lato vulnerabile. Se siete in coppia la complicità cresce, se siete single nuove conoscenze potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.