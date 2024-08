Omicidio Verzeni | il fidanzato Ruocco partecipa alle indagini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Sergionon è stato sentito oggi nell'ambito dell'inchiesta sull'della fidanzata Sharon. Ha invece "to ad attività d'indagine che richiedevano la sua presenza" svolte dai carabinieri. Lo precisano gli inquirenti precisando che la sua posizione non è cambiata e continua a non essere indagato e smentendo, dunque, che siano state messe a verbale nuove sue dichiarazioni.