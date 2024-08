Nuovo drone cinese? Cosa svela una foto satellitare…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dire che i cinesi sono riservati circa lo sviluppo di loro sistemi d’arma sarebbe un eufemismo. Si deve quindi fare di necessità virtù, provando a carpire quanto si può dagli indizi a disposizione, come le immagini satellitari. Un satellite europeo (di Airbus) ha inquadrato un velivolo mai visto prima al sito di sperimentazione radar di Baoding (visibile su Google Earth). Viene da pensare che si tratti di un Ucav (unmanned combat aerial vehicle), ossia un velivolo senza pilota in grado di combattere con altri aerei, e questo per due motivi. Uno è la forte somiglianza col X-47B di Northrop Grumman, visto e considerato il fatto che i cinesi non sono nuovi a ispirarsi a tecnologia statunitense. La seconda ragione è anche troppo semplice: il velivolo non sembra avere una cabina di pilotaggio.